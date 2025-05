Reketid maha unustanud Gauff alustas Pariisis võiduga

Enne mängu austraallanna Olivia Gadeckiga (WTA 91.) näitas Gauff oma kaaskonnale tühja spordikotti, mispeale jooksid viimased varustuse järele.

"Ausalt öeldes arvasin, et panin reketid, aga minu kott oli täis vaid jooke ja kõike muud," kommenteeris Gauff hiljem kanalile TNT. "Seega tundus, et raskust on piisavalt."

"Siis läksin väljakule ja avasin esimese luku. Mõtlesin, et okei - reketeid pole. Avasin teise luku ja ma olin nagu "oh jumal, läksin reketiteta väljakule." Tavaliselt pakib need JC [treener Jean-Christophe Faurel]. Eks ma uurin, mis juhtus."

Ootamatust vahejuhtumist hoolimata alustas Gauff kindla võiduga, alistades Gadecki 6:2, 6:2.

Edasi sai ka maailma edetabelis kolmandat kohta hoidev ameeriklanna Jessica Pegula, kes alistas avaringis rumeenlanna Anca Alexia Todoni (WTA 88.) 6:2, 6:4.

18-aastane Mirra Andrejeva (WTA 6.) oli üle hispaanlannast Cristina Bucsast (WTA 98.) 6:4, 6:3.