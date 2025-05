Janika Lõiv alustas koostööd norralasest treeneriga

Eesti parim naismaastikurattur Janika Lõiv on teinud pool aastat koostööd uue norralasest treeneriga, et tõsta vastupidavust, kiirust ja tehnilist osavust.

Kahe olümpiakogemusega Lõiv ladus hooajaks põhja Ove Sollie treeningplaane täites. "Temani jõudsin läbi Norra koondise, kes soovitas teda. Miks ma just tema valisin? Ma arvan, et tema suur soov just mind treenida, selline entusiasm ja soov minuga kõik asjad läbi rääkida," põhjendas Pariisi olümpia 19. rattur ERR-ile.

Nädalavahetusel Nove Mesto MK-etapil tema kõrval seisnud uus treener on nõustanud erinevate vastupidavusalade sportlasi.

"Mul on doktorikraad kehaliste harjutuste füsioloogias Norra sporditeaduste instituudist," kirjeldas Sollie oma tausta. "Olen olnud nüüd treener 20 aastat. Peamiselt olen treeninud noorsportlasi, aga viimastel aastatel samuti ka kogenumaid maastikurattasõitjaid."

Teadust armastava ja uuringutega tegeleva norralase printsiipide järgi on Eesti meister harjutanud pool aastat ja palju rõhku on pandud aeroobse põhja kasvatamisele. Menüüs on pikad viietunnised treeningsõidud ja ka lühemad pildituks pingutamised.

"Maastikusõit on spordiala, kus sul on palju kõrge intensiivsusega pingutusi," ütles treener. "On loomulik mõelda, et peame selleks tööd tegema, aga iga kõrge intensiivsusega pingutuse jaoks on vaja laia ja head aeroobset võimekust."

"Uue treeneri filosoofia on tõesti erinev kui eelmisel treeneril oli," lausus mullusel EM-il lühirajasõidus neljandaks tulnud Lõiv. "Enamus treeninguid tunduvad justkui lihtsamad ja ei ole nii anaeroobsed kui ma varem tegin, aga selle eest on suuremad mahud ja mõned päevad on ekstrarasked. Tehakse kaks väga-väga rasket treeningut."

Ettevalmistusperioodil oli Lõiv pea kaks kuud kimpus tugeva köhaga. "Selle hooaja ettevalmistus algas mul jaanuarikuust Hispaanias. Esimese hooga sain väga korralikult trenni teha, aga alates veebruarikuust olin hädas väga tugeva köhaga ja niimoodi kaks kuud järjest üritasin sellele lahendust leida. Tänase päevani ei ole veel täiesti selge, et mis seda tekitas," sõnas Lõiv.

Märtsist alates noppis ta Hispaanias kolm võitu, kuid pole veel oma parimas hoos. Uue juhendaja sõnul on Lõiv tõstnud anaeroobset läve ja näidanud end hea ronijana.

"Mille kallal peame rohkem tööd tegama on maksimaaljõud, võimsus sprintimisel ja mõned tehnilised osad laskumisel," tutvustas Sollie tööplaani.

Pikk võistlushooaeg kestab oktoobrini ja siis on näha, millised on uue koostöö viljad. Jalgratturite maastikusõidu EM on juuli lõpus Portugalis, MM septembris Šveitsis, viimased MK-etapid sõidetakse oktoobris USA-s ja Kanadas.