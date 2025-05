Inglismaa kauaaegne esikinnas lõpetas ootamatult koondisekarjääri

32-aastane Earps oli pikalt Inglismaa üks võtmemängijatest, aidates rahvusnaiskonnal tulla 2022. aastal Euroopa meistriks ja aasta hiljem MM-il hõbemedalile. Hiljuti langes ta aga koondise peatreeneri Sarina Wiegmani soosingust välja ja kaotas oma esikinda staatuse Londoni Chelseas leiba teenivale Hannah Hamptonile.

Earpsi otsus koondisekarjäär lõpetada tuli siiski paraja üllatusena, sest Wiegman kaasas ta koosseisu sel nädalal toimuvateks Rahvuste liiga kohtumisteks Portugali ja valitseva maailmameistri Hispaaniaga.

"Olen selle otsuse tegemiseks kulutanud palju aega ning see ei sündinud kergekäeliselt. Usun, et mul on õige aeg koondisest kõrvale astuda ja anda nooremale põlvkonnale võimalus õitseda. 2022. aasta EM-i võitmine oli minu elu parim päev ja ma hoian tüdrukutele pöialt, et nad saaksid sellega uuesti hakkama," teatas Earps.

Wiegman tunnistas, et Earpsi otsus valmistas talle pettumust. Hollandlasest juhendaja lootis, et kogenud väravavaht mängib sel suvel koondises olulist rolli. "Mary on minuga olnud väga selge ja tema otsus on miski, millega peame leppima. Ma hindan meie ühiseid mälestusi ja loomulikult anname Maryle tunnustuse, mida ta väärib, kuid praegu peame keskenduma eesootavatele Rahvuste liiga mängudele ja EM-ile," sõnas Wiegman.

Earps valiti rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) poolt aasta parimaks väravavahiks nii 2022. kui ka 2023. aastal ning viimasel MM-il pälvis ta turniiri parima väravavahi auhinna. Ta debüteeris rahvusnaiskonnas 2017. aastal sõprusmängus Šveitsi vastu ning esindas koondist kokku 53 kohtumises.