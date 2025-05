Cristiano Ronaldo vihjas Saudi Araabiast lahkumisele

Al Nassr pidas esmaspäeval Saudi Araabia kõrgliigas hooaja viimase kohtumise, kaotades võõrsil 2:3 Al Fatehle. Al Nassri avavärava eest vastutanud Ronaldo kirjutas veidi enam kui tund pärast lõpuvilet oma X-i kontol: "See peatükk on läbi. Lugu? See on ikka veel kirjutamisel. Olen tänulik kõigile."

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud portugallase leping Al Nassriga lõpeb sel suvel. Teda on viimastel nädalatel seostatud üleminekuga nii USA profiliigasse MLS-i, Brasiilia kõrgliigasse kui ka kasvatajaklubisse Lissaboni Sportingusse.

Ronaldo liitus Al Nassriga 2022. aasta lõpus ning jõudis kahe ja poole hooaja jooksul lüüa kõikide sarjade peale 111 kohtumisega 99 väravat.