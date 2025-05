Rahvusvahelise hokiliidu president: ROK ei luba venelasi olümpiale

Venemaa ja Valgevene hokimängijate osalemise üle 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpiamängudel otsustab ROK. Tardif vestles Rootsis toimunud MM-il kohalike ajakirjanikega ning andis mõista, et Venemaa koondist järgmistel olümpiamängudel ei näe, vahendab Reuters.

"ROK on olümpiamängude korraldaja, meie [IIHF] tegeleme ainult jäähokiturniiride endaga. Oleme ROK-i survestanud, et nad langetaksid ühel või teisel viisil lõpliku otsuse, sest olümpiamängud lähenevad ja meie peame selliseid asju teadma," ütles Tardif.

"ROK palus hiljuti, et saadaksime neile esialgse ajakava ilma Venemaata. Nii et selline on hetkeseis. Ametlik avaldus on veel ootel, kuid ROK on meile öelnud, et nad teatavad Venemaa Olümpiakomiteele, et venelased ei osale olümpiamängudel," lisas IIHF-i president.

Tänavuse aasta alguses teatas IIHF, et Venemaa ja Valgevene klubid ning rahvuskoondised ei saa rahvusvahelistel võistlustel osaleda vähemalt 2026. aastani. Otsus Venemaa ja Valgevene võimaliku taasliitmise kohta IIHF-i egiidi all toimuvateks võistlusteks 2026/27 hooajaks tehakse hiljemalt järgmise aasta kevadel.

Venemaa koondis osales viimati rahvusvahelisel suurvõistlusel 2022. aasta Pekingi taliolümpial, kus jõuti finaali, kuid jäädi kullamängus 1:2 alla Soomele.