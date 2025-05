Sinner pidi kolmesetilise võidu nimel vaeva nägema

Slämmiturniiridel 15. järjestikuse võidu teeninud Sinner jäi esimeses setis peale 6:4 ja teises 6:3. Rinderknech läks kolmandas setis Sinneri lihtvigade toel 4:0 juhtima, kuid itaallane võitis järgmisest kaheksast geimist seitse, realiseerides kõik kolm murdevõimalust, ning teenis lõpuks pisut enam kui kahe tunniga 6:4, 6:3, 7:5 võidu.

Maailma esireket võitis matši jooksul esimeselt servilt 75 protsenti punktidest, realiseeris kuuest murdevõimalusest viis ning tõrjus ise seitsmest murdepallist viis.

"Esimese ringi mängud ei ole kunagi kerged, seega olen väga rahul, kuidas olukorraga toime tulin, eriti kolmandas setis," sõnas Sinner mängujärgses intervjuus.

Sinner läheb teises ringis vastamisi 38-aastase Richard Gasquet'ga (ATP 166.). Kodupubliku ees karjääri viimast turniiri mängiv prantslane sai esimeses ringis 6:2, 2:6, 6:3, 6:0 jagu kaasmaalasest Terence Atmane'st (ATP 121.).

15 - Jannik Sinner is the fifth player in the past 20 years to win 15+ consecutive Men's Singles matches at Grand Slam events after Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Carlos Alcaraz. Streak.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FqwglkE4SX