Eesti jalgpallikoondislane liitus Tšehhis uue klubiga

Sinjavski on veetnud Tšehhi kõrgliigas juba 4,5 hooaega – esimesed poolteist hooaega Karvinas ja viimased kolm aastat Slovackos. Juba jaanuaris sai selgeks, et Eesti koondislane ei pikenda Slovackoga lepingut, kuna tema soovis mängida vasakkaitses, aga klubi nägi teda ääreründajana. Mai keskel kirjutas Tšehhi meedia, et Sinjavski liitub Bohemiansiga ning esmaspäeval sai see jutt kinnitust, kirjutab Soccernet.

Bohemians ei ole Tšehhi meistriks veel kordagi tõusnud (küll aga Tšehhoslovakkia meistriks hooajal 1982/83). Klubi seniseks parimaks kohaks on neljas – hooaegadel 2001/02 ja 2022/23. Eestlastest on Bohemiansis varem mänginud Siim Luts (2016-2018).

Sinjavski on pidanud Tšehhi kõrgliigas kokku praeguseks 127 mängu (neist 64 põhikoosseisus) ning löönud nendes 10 väravat.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.