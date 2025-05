Suri endine käsipallikoondislane Jürgen Palm

Palm tuli Eesti meistriks 1990. aastal Kooperaatori ning 1997. aastal HC Viimsi koosseisus. Ta esindas Eesti meeste rahvuskoondist ning panustas ka noortekoondiste arengusse.

Ka pärast tipptasemel karjääri jätkas Palm käsipalliga – ta võitis seenioride Euroopa meistrivõistlustelt mitmeid medaleid ning jäi aktiivseks ja pühendunuks kuni viimaste aastateni.

"Jürgen oli Karka (Enno Karrisoo – toim.) üks lemmiklapsi," meenutas järelhüüdes 20. sajandi parim Eesti käsipallur Riho-Bruno Bramanis. "Kuigi meie võistkonnas olid sellised nimed nagu Raivo Laast, Margus Varik ja mina ise, siis keskkooli ajal oli "Jürka" meist kõige andekam. Tal olid haruldased liidriomadused – ta suutis inimesi enda ümber koondada ja kaasa tõmmata. Ta oli väga suure võidutahtega ning oskas särada. Justkui magnet, kes tõmbas alati teised endaga kaasa."

"Jürgen sai kõigiga läbi – mina ei mäleta, et tal oleks kunagi olnud vaenlasi," lisas 1997. aastal HC Viimsi koosseisus koos Palmiga Eesti meistriks tulnud Ain Kont. "Noorteturniiridelt ei mäleta ma ühtegi juhtumit, kus tema meeskond oleks võistluse kaotanud. Ta oli väga seltsiv ja äärmiselt kohusetundlik inimene."

"Palm kuulus põlvkonda, kus Eesti käsipallis tuli vasakukäelisi mängijaid nagu seeni pärast vihma," meenutas endine Eesti koondise peatreener Jüri Lepp. "Tema koha peal olid rahvuskoondises sageli ees mehed nagu Varik ja Bramanis, aga Jürgen oli alati valmis panustama. Mäletan üht seika – mängisime Tallinnas Rootsi vastu, kes tol hetkel valitses Euroopa käsipalli. Palm tegi kiirrünnakut ja kaotas pallikontrolli. Kui küsisime, mis juhtus, vastas ta, et platsil oli mingi muhk. Esialgu tundus see vabandusena, aga kui hiljem platsi kontrollisime, oligi seal ebatasasus. Olime sel hetkel rootslaste vastu 8:5 ees ning Palm oleks oma väravaga viinud meid 9:5 juhtima. Need on hetked, mis jäävad meelde."

Eesti käsipalliliit ja kogu käsipallipere avaldavad sügavat kaastunnet Jürgen Palmi lähedastele, sõpradele ja endistele meeskonnakaaslastele. Tema panus Eesti käsipalli arengusse jääb kestma läbi mälestuste, saavutuste ja eeskuju.