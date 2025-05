Golfikoondise kapten võitis Inglismaa lahtistel meistrivõistlustel pronksi

Varjun näitas nelja päeva jooksul Hankley Commoni golfiklubis suurepärast mängu, tuulistes ja keerulistes tingimustes saavutatud lõppskoor -5 koosnes ringidest 68, 69, 70 ja 72. Võidukarika sai pea kohale tõsta Varjuni viimase päeva mängupartner Biagio Andrea Gagliardi. Itaallase ringid olid 70, 67, 69, 70 (kokku -8). Viimases flight'is mänginud itaallase ja eestlase vahele trügis viimasel päeval inglane Freddie Turnell.

Kevin Christopher Jegersi ringid turniiril olid 76, 68, 69, 75 (kokku +4), mis andsid jagatud 29. koha. Hästi alustanud Richard Teder piirdus 50. koha jagamisega (ringidega 67, 80, 73, 74). Markus Varjun (72, 76) jäi cut'ist välja vaid ühe löögiga ning kahe päevaga piirdus sel korral ka Ruut Kangust (72, 84). Eestlased osalesid sel turniiril esmakordselt.

Kahel viimasel suvel Itaalia noortekoondisesse kuulunud turniirivõitja oli eelmisel aastal R&A U-18 Boys turniiril veerandfinaalis ning sel talvel oli ta esmakursuslane Florida Atlantic ülikoolis, kus talvehooajal õnnestus USA pinnal noppida ka üks võit. Teise koha saanud Freddie Turnell oli samuti sel talvel esmakursuslane ning tema kuulus Little Rocki ülikooli koosseisu. Inglasel õnnestus samuti sel talvel võita USA ülikooli eest üks turniir ning korra olla teine. Varjuniga tulemuse poolest võrdse skoori, kuid neljanda koha kirja saanud Eliot Baker on aga käesoleva aasta Portugali lahtiste meistrivõistluste võitja.

Mattias Varjun sõnas pärast turniiri, et see polnud kindlasti pettumust valimistav kolmas koht: "Olid päris keerulised olud, eriti teisel ja viimasel päeval. Tuul oli viimasel päeval enamus kordadel risti radadega ja kuna väljak oli väga kõva, oli draive pea võimatu fairway'le pidama saada. Raja kõrvalt aga oli mängimine juba parajalt loto, kas mõni juur oli parajasti palli taga või mitte. Lisaks jäi 13. rajal avalöök kadunuks ning teise palliga tuli teha birdie, et ära päästa bogey. Kokkuvõttes oli väga meeldejääv nädal," sõnas Varjun Youtube'i tehtud otseülekande lõpus reporterile.

Uuel nädalal jätkub hooaeg juba Estonian Golf & Country Club'is, kus mängitakse hooaja esimene suurturniir – Estonian Amateur Open.