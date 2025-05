Hollas ja Remmelg võitsid Hiinas esmakordselt MK-etapi

Turniiril esimest asetust omanud eestlannad said alagrupis kaks kindlat võitu ning tagasid sellega alagrupis esikoha. Ühtlasi tähendas see, et jõuti otse veerandfinaali, kirjutab volley.ee.

Veerandfinaalis mindi vastamisi turniiril kuuendat paigutust omanud Jaapani duoga Sakura Ito – Mayu Sawame. Mängu võitsid tulemusega 2:0 (21:14, 21:18) eestlannad ja jõudsid seega poolfinaali.

Poolfinaalis alistati 2:0 (21:17, 21:16) hiinlannad MeiMei Lin ja Hong Xie ja finaalis oli vastaseks Tai duo Tanarattha Udomchavee – Rumpaipruet Numwong.

Eesti parim naispaar suutis 53 minutit kestnud finaalmängu lõpuks võita tulemusega 2:1 (21:12, 18:21, 15:9) ja pälvis seega oma esimese MK-etapi esikoha.