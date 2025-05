Lätt teenis Tšehhi profiturnee etapil kindla võidu

Lätt jagas esimese võistluspäeva järel Kaidi Allsalu ja soomlanna Silva Saarineniga kolmandat kohta, aga kahekordne maailmameister haaras teisel päeval ohjadest ning kerkis esimeseks, edstades norralanna Ida Emilie Nesset kümne ja kaasmaalast Anneli Tõugjas-Männistet viie viskega.

Lätt näitas otsustaval päeval aga taaskord klassi ning läbis 18 rada kümne birdie'i ning kümme korda par'iga. Kokkuvõttes jäi eestlanna kolme päeva peale 26 viskega alla par'i, teise koha pälvis Saarinen (-22), kes viskas viimasel päeval lausa 13 birdie'it ja tegi ühe bogey.

