Arsenali naiskond sai Meistrite liiga finaalis Barcelonast jagu

Ligi 40 000 pealtvaataja ees toimunud kohtumises lõi Arsenal esimest korda palli Barcelona väravasse 22. minutil, kuid VAR-iga konsulteerimise järel tehti kindlaks, et Frida Leonhardsen-Maanum oli olukorras suluseisus.

Maanum mängis avapoolajal suurt rolli, kuid kumbki naiskond arvet avada ei suutnud. Barcelona ärkas teisel poolajal üles ning sai varakult mitu head võimalust, aga mängu esimese värava sai lõpuks ikkagi kirja Arsenal, kui pingilt sekkunud Beth Mead leidis 74. minutil Barcelona kastist Stina Blacksteniuse. 29-aastase rootslanna sahistas Barcelona võrku ning Arsenal enamat ei vajanudki.

Londoni klubi teenis klubi ajaloos teist korda Meistrite liiga tiitli, viimati jõuti selleni 2007. aastal. "Tundsime, et see on meie aasta. See on tõeliselt eriline tunne, ikkagi kõige suurem karikas," ütles Arsenali kapten Kim Little. "See on mu karjääri tipphetk. Olen siin klubis juba pikalt olnud, tulin aasta pärast nende esimest võitu. See, et olen ikka veel siin ja olen saanud näha naiste mängu arengut - eriline!"

We can't stop watching pic.twitter.com/Cw9OnLopB3 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 24, 2025

Arsenali naiskonna hooaeg oli kõike muud kui lihtne - ainuüksi sõelmängudes said nad Madridi Realilt veerandfinaalis esimeses kohtumises 0:2 kaotuse, siis kaotasid poolfinaalis avakohtumise kodus Lyonile 1:2. Grupiturniiril kaotasid nad Müncheni Bayernile 2:5, misjärel vahetas klubi treenerit - Jonas Eidevalli asemel kerkis juhendajaks Renee Slegers.

"Nii palju asju on juhtunud ja oleme kõigist rasketest hetkedest koos läbi tulnud. Me ei lõpetanud võitlemist ja usk kasvas iga päevaga," rääkis Slegers. "Loomulikult võtame hetke ja naudime seda. Saavutasime midagi hiiglaslikku, aga selles naiskonnas on veel enamatki. See on hirmus."

Arsenali meeskond lõpetas koduses kõrgliigas teisel kohal ning jõudis Meistrite liigas poolfinaali, aga klubilegend Ian Wright ütles, et naiskonna suur võit on hooaja eredaim hetk. "Meie naised päästsid klubi. Meil on midagi tähistada!" ütles Wright.

Tema sõnul peaks klubi naiskonna auks Põhja-Londonis paraadi pidama. "Nad alistasid Meistrite liiga finaalis Barcelona, keegi ei andnud neile võimalust. Isegi mina ütlesin, et neil läheb raskeks, sest Barcelona lööb keskmiselt mängus neli väravat," jätkas Wright. "Mehed mängisid sel hooajal nii hästi, aga ei võitnud häbiväärselt ühtegi karikat. Naised väärivad suurt tunnustust, see on suurepärane saavutus."