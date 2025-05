Modric lahkus Bernabeult võitjana

Real läks kodupubliku ees juhtima 38. minutil, kui võõrustajale määrati penalti. Sociedadi väravavaht Unai Marrero tõrjus küll Kylian Mbappe löögi, aga pall jäi värava ette ning prantslane sai siiski värava realiseerida. Real jahtis seejärel veel väravalisa, aga jõudis tabamuseni alles 83. minutil, kui Vinicius leidis läbijooksul Mbappe. Prantslane kasutas vasakut jalga ning saatis palli postipõrkest külaliste võrku, vormistades Realile 2:0 võidu.

Reali jaoks oli tegemist aga emotsionaalse õhtuga, sest kohtumise 77. minutil vahetati välja Lucas Vazquez ning kümme minutit hiljem läks kõva aplausi saatel pingile Luka Modric. Mõlema mehe jaoks jäi see Reali särgis viimaseks kodumänguks.

"Mul ei ole sõnu. Aitäh teile kõige eest, mis mulle nende aastate jooksul andnud olete. Ärme nuta, sest see on läbi, vaid oleme õnnelikud, et see juhtus. Hala Madrid!" ütles Modric pärast mängu enam kui 73 000 pealtvaatajale.

Modric liitus Madridiga 2012. aastal ning on võitnud Realiga 28 karikat, sealhulgas kuus Meistrite liiga tiitlit. Modric on Reali esindanud pea 600 mängus, Lucas Vazquezi jaoks täitus laupäeval Reali särgis 400. kohtumine.

Lisaks neile kahele lahkub klubist ka peatreener Carlo Ancelotti, kes jätkab oma karjääri Brasiilia koondise juhendajana. "Ei ole kerge rääkida. Mul on olnud au ja rõõm seda klubi juhendada. Tahaksin tänada klubi president Florentino Perezi. See on olnud suurepärane kogemus, tänan teid nende hetkede eest. Ma ei unusta kunagi neid aegu. Hala Madrid!" sõnas 65-aastane itaallane.

Real teenis tänavu Hispaania kõrgliigas teise koha, kogudes 38 mänguvooruga 84 punkti. LaLiga hooaeg saab lõpu pühapäeval, kui peetakse kolm viimast mängu. Nende hulgas on ka klubi ajaloo 28. meistritiitli kindlustanud Barcelona.

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein ja Valladolidi Real lõpetasid oma hooaja veel ühe kaotusega, kui Leganes saatis eestlase selja taha kolm palli. Valladolid kogus 38 mänguvooruga vaid 16 punkti ning jäi kindlalt liigatabeli viimaseks. Esiliigasse langevad veel Las Palmas (32 p) ja Leganes (40 p).