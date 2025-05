Taaramäe kerkis Jaapani velotuuri üldarvestuses ühe positsiooni võrra

Prades jättis teiseks jaapanlase Shunsuke Imamura (Wanty – Nippo – ReUz; +0.01) ja kolmandaks sakslase Jon Knolle (REMBE | rad-net; +0.01). Taaramäe jäi võitjast 57 sekundi kaugusele, vahendab ejl.ee.

Eestlase sõnul on olnud tore Jaapani velotuurist osa võtta ja tuur sobib tema iseloomule, ent kui tulevikus peaks võistlus veel tema kalendrisse sattuma, teeks ta mõned asjad teistmoodi. Taaramäe lisas, et tema jaoks oli uut moodi kogemus, et etapid olid valdavalt ringide peal.

"Ringid olid tehnilised ja küllaltki rasked. Mount Fuji oli samuti midagi sellist, mis ei lähe ilmselt meelest. Kõige lahedam on see, et etapid on 2-3 tundi pikad, mis tähendab, et rahulikke momente on vähe. Kõik jõuavad algusest lõpuni vajutada, mis on vinge," rääkis Taaramäe.

Velotuuri üldarvestuses esiotsas muutusi ei toimunud. Esimesel positsioonil jätkab Alessandro Fancellu (JCL Team UKYO), edestades kaasmaalasest tiimikaaslast Simone Raccanit 21 sekundiga ning austraallast Benjamin Dyballi (Victoire Hiroshima) ühe minuti ja üheksa sekundiga. Taaramäe kerkis üldarvestuses ühe koha võrra ja jätkab 27. positsioonil (+17.37). Pühapäeval on kavas 104-kilomeetrine finaaletapp.