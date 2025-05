Autoralli Briti meistrivõistlustel hukkus kaardilugeja

Šotimaal toimunud Jim Clark Rally pandi kaheksandal kiiruskatsel pausile, kui James Williams ja kaardilugeja Dai Roberts tõsisesse õnnetusse sattusid.

Korraldajad teatasid mõne aja pärast, et 39-aastane Roberts kaotas õnnetuses oma elu. Williams viidi haiglasse taastumisele, kuid ta ei saanud eluohtlikke vigastusi.

Robertsi noorem vend Gareth kaotas 2012. aastal oma elu, kui sattus Craig Breeni kõrval sõites õnnetusse.

Co-driver Dai Roberts has lost his life in an accident at the Jim Clark Rally, round three of the British Rally Championship.



James Williams has been taken to hospital with non life-threatening injuries.



DirtFish sends its condolences to Roberts' family and friends. pic.twitter.com/xn82tccuod