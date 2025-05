Taanlane teenis Girol vägeva etapivõidu, pretendendid kaotasid aega

30-aastane Asgreen eraldus umbes viis kilomeetrit enne finišijoont ning suutis otsustavatel kilomeetritel konkurendid seljataga hoida. Taanlane ületas joone ajaga 4:04.40 ning teenis sellega oma karjääri esimese etapivõidu Itaalia velotuuril.

"Täna oli päris karm päev. Päris nõme, et pead end sellise sõidu võitmise nimel hävitama, aga kui see välja tuleb, on tunne nii hea," rääkis Asgreen. "Tiim andis mulle loa ja vabaduse võitu jahtima minna. Olen selle eest väga tänulik. Kõigil on jalad väsinud ja see oligi täna otsustav. Etapp oli päris tehniline, märjad teed teevad grupil eest minemise raskeks."

Teisena jõudis finišisse kuuenda etapi võitnud Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck; +0.16) ning esikolmikusse mahtus veel Olav Kooij (Team Visma | Lease A Bike; +0.16).

Umbes 22 kilomeetrit enne lõppu toimus suur kukkumine, millesse sattusid muuseas ka üldarvestuses esikümnesse kuuluvad Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Primož Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) ning Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Keegi katkestama ei pidanud, kuid pretendendid kaotasid kukkumisega märkimisväärselt aega.

Üldliidrina jätkab mehhiklane Isaac Del Toro, kelle edu Simon Yatesi (Team Visma | Lease A Bike) ees on minut ja 20 sekundit ning Ayuso ees minut ja 26 sekundit.

15. etapp peetakse pühapäeval ning ratturid läbivad 219 kilomeetrit, teele jäävad ka esimese ja teise kategooria tõusud. Esmaspäeval on Girol puhkepäev.