Mõned aastad tagasi karika võitnud Hollandi klubi ägab probleemide küüsis

"Hollandi jalgpalliliidu (KNVB) vabatahtlik litsentseerimiskomisjon on teinud ettepaneku tühistada jalgpalliklubi Vitesse litsents alates hooajast 2025/2026," seisis KNVB reedel avaldatud teates.

Aastatel 1999-2024 Hollandi kõrgliigas mänginud, enamasti keskmike hulka kuulunud, aga korduvalt ka eurosarjadesse pääsenud Vitesse omanik oli vene ärimees Valeri Oif, kes oli sanktsioonide alla langedes sunnitud klubi müüma.

Pärast seda on klubi üritanud soetada erinevad huvigrupid, aga selle ülesehitamine on osutunud katsumusterohkeks. Tänavu veebruaris sai klubi viis uut omanikku, kuid tekkinud segaduste tagajärjel on Vitesse vahepeal rikkunud litsentseerimistingimusi, mis omakorda on toonud esindusmeeskonnale tabelis miinuspunkte. Nende järel langes Vitesse kõigepealt hooajal 2023/2024 kõrgliigast ja lõppeval hooajal ka esiliigast, kuigi sportlik vorm lubanuks enamat.

"Litsentseerimiskomisjon on jõudnud järeldusele litsents tühistada, kuna Vitesse väldib struktuurselt litsentseerimissüsteemi nõudeid," lisas Hollandi jalgpalliliit. "Pärast Vitesse kindlaid lubadusi 2024. aasta suvel, kui klubi oli samuti litsentsi kaotamise ohus, on klubi jätkanud litsnetseerimistingimuste mittetäitmist ja neist kõrvalehoidmist."

"Vitesse litsentseerimiskomisjonile antud lubadused hõlmasid kontrolli potentsiaalsete uute omanike üle. Neid kohustusi ei täidetud. Näiteks eemaldati otsustavatel hetkedel nõukogu liikmed oma ametikohtadelt ja neid ei asendatud."

"Samuti ei teinud eelmisel aastal sanktsioonide ja rahapesu riskide minimeerimiseks loodud sõltumatu sihtasutus oma tööd korralikult ja see saadeti hooaja keskel laiali," heitis litsentseerimiskomisjon klubile ette.

Vitessel on võimalik enne otsuse täitmisele pööramist võimalik veel omapoolne kommentaar anda, aga klubi ajutise juhi kohuseid täitev sakslane Timo Braasch kritiseeris ajakirjanduses alaliidu tööd.

"Nad ei paku ise lahendusi, aga uurivad klubi keskmisest enam. Seda, mida nad meiega teevad, ei toimu üheski teises Hollandi profiklubis," sõnas ta väljaandele De Gelderlander. "Vitesse ülevõtmisprotsessis oli vaid üks võimalik stsenaarium - osalusega alla 25 protsendi."

"Vastasel juhul satute KNVB kätte, kus on vaja heakskiitmisprotsessi. Ma tean - see tundub kahtlane. Agame oleme näinud, kuidas läks Parryga [vahepeal klubi soetada soovinud ameeriklasest ärimehe Coley Parryga]. Me ei tahtnud sellist protsessi."

"Tundub, et meil on vaja veel palju tõestada," jätkas Braasch. "Ma igatsen komisjonilt ratsionaalset mõtlemist. Litsentsikomisjon koosneb vabatahtlikest. Komisjon peab vaatama tulevikku, mitte minevikku."

Klubi on lõpetanud viiel korral Hollandi meistrivõistlused teisel kohal, aga viimati lausa 1915. aastal. 2017. aastal tuli meeskond siiski esimest korda Hollandi karikavõitjaks.