Modric jätab laupäeval Santiago Bernabeuga hüvasti

"See aeg on tulnud. Hetk, mille tulemist pole ma kunagi tahtud, aga see on jalgpall ning elus on kõigel algus ja lõpp," kirjutas 2018. aastal Ballon d'Ori võitnud horvaat Instagramis.

Modric liitus klubiga 2012. aastal Tottenham Hotspurist ning on pidanud seejärel Reali särgis pea 600 mängu ja võitnud pea 30 tiitlit, nende seas kuus korda Meistrite liiga ja neli korda Hispaania kõrgliiga.

"Madridi Reali eest mängimine muutis minu elu jalgpalluri ja inimesena. Olen uhke, et sain olla osa ajaloo parima klubi ühest edukamast ajastust. Kuigi pärast klubide MM-i ma seda särki enam ei kanna, siis jään alati madridista'ks."

Umbes 35 miljoni euro eest klubisse saanud Modric murdis end Realis kiirelt põhirivistuse mängijaks ja võitis oma teisel hooajal klubi kauaoodatud kümnenda Meistrite liiga trofee.

Kui peatreeneriks asus Zinedine Zidane, siis sai temast üks keskseid kujusid seltskonnas, kes võitis Meistrite liiga kolm korda järjest (2016, 2017, 2018).