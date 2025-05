Edmonton viigistas seeria, Skinnerilt taas nullimäng

Ryan Nugent-Hopkins realiseeris esimesel kolmandikul arvulise ülekaalu ning teisel perioodil kasvatasid Brett Kulak ja Connor Brown pisut enam kui minuti jooksul külaliste eduseisu veelgi.

Edmontoni puurisuul tõrjus kõik 25 vastaste pealeviset Stuart Skinner, kes on nüüd viimasest neljast mängust kolmel jätnud vastased kuivale.

"Oleme seda juba aastaid näidanud - oma meeskonna visadust, küpsust; seda, kuidas me olukordadele reageerima," sõnas Skinner. "Nagu ma ütlesin sõelmängude alguses, tegemist on ameerika mägedega. On palju tõuse ja mõõnasid. Mõnikord ei selgita skoor mängu kulgu."

Seeria neljas mäng toimub Eesti aja järgi pühapäeva õhtul Edmontonis. Teises paaris on karikakaitsja Florida Panthers Carolina Hurricanesi vastu mängudega kaks-null peal.