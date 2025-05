Reinboki sõnul annab kodune EM võimaluse põhjalikumaks ettevalmistuseks

Eesti korvpallikoondise abitreener Indrek Reinbok, kui hea uudise see meeskonna jaoks on, et 2029 on juba koht finaalturniiril käes ja saab ka kodus mängida?

See on väga hea uudis. See annab korvpallikoondislastele võimaluse sättida perspektiivid ette. Kvalifitseerumine on väga pingeline protsess. See annab meil võimaluse natuke põhjalikumalt ja süstemaatilisemalt koduseks turniiriks ette valmistada. Hoida töös suurema hulga mängijaid ja võimalus sinna peale jõuda on ka nooremal generatsioonil.

Nii, et see ei tähenda, et vahepeal lastakse jalg sirgeks?

Kindlasti mitte! Vahepeal on toimumas ka MM-tsükkel. Tahame seal jõuda võimalikult kaugele. Ja see kindlasti aitab meid selles töös kaasa.

Kas nelja aasta pärast on parem koondis kodupubliku ees välja panna kui nüüd augustis, kui Riias minnakse EM-ile?

Ma usun, et järgmiseks tsükliks on samas mängijad jõudnud oma kõige parema korvpallurieani. Me oleme praegu päris pikalt selle koondisega kokku mänginud. Ma usun, et näited Hispaania koondisest, kes väga pikalt kokku mängis - see meeskondlikkus on väikese riigi puhul igati edu üks võtmetest.

Tänavune EM algab Riias 27. augustil. Tänase seisuga on halb uudis see, et üks noori talente Stefan Vaaks on saanud sellise põlvevigastuse, et tundub, et tema sel finaalturniiril kaasa ei mängi.

Viimase uudisena näitas MRT kahjustusi suuremalt kui eeldasime, aga lõplik teave tuleb mõne päeva pärast. Arstid ütlevad, mis saab edasi. Aga ilmselt läheb taastumine natuke pikemalt suve mõistes jah.

See oli eile Tartus, kui Kalev/Cramo napilt Tartu Ülikooli võitis. Ikka päris šokeeriv vigastus.

Jah, meil on sel hooajal olnud neid pahasid juhtumeid. See oli järjekordne moment, kus noor mängija, kel on kõik ees, sai õnnetu vigastuse. Selline see sport on.