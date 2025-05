Eesti Terviserajad tunnustas elutööpreemiaga Aavo Aunroosi

"Aunroos on olnud üks Tartu maratoni ülesehitajaid ning oma elutööga Pirita terviseradade arendamisel külvanud liikumisharrastuse rõõmu mitmele põlvkonnale. Ta on olnud rajameister, eestvedaja ja mõtteviisi kujundaja – inimene, kes on alati keskendunud sellele, mis on päriselt oluline. Tema südikust ja visadust iseloomustab hästi lause, mille ta on ise öelnud: "Tuleb leida see, mis on tähtis, ja mitte alla anda," kirjutas Eesti Terviserajad pressiteates.

"Aunroos on inspireerinud põlvkondi. Ta on olnud paljude liikumisalgatuste eestvedaja ja visionäär, kelle rollid on ulatunud treeneritööst kogukonnaliidrini. Teda on kandnud sügav missioonitunne ja armastus Eesti looduse vastu. Oma tegevuses on ta alati otsinud lahendusi, olnud kohal – nii sõna kui teoga –, ja andnud eeskuju, kuidas mitte alla anda, isegi siis, kui rada tundub keeruline."

Varasemalt on Aavo Aunroosi tunnustatud ka Tallinna teenetemärgiga (2015) ning Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi valdkonna aastapreemiaga (2017), kus teda nimetati "Eesti spordi kõiki tahke tundvaks, pühendunud ja põhjalikuks spordijuhiks."

"Aavo Aunroos on elav tõestus sellest, kuidas üks inimene suudab oma pühendumise ja sihikindlusega anda liikumiskultuuri väga suure panuse," ütles SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera. "Elutööpreemia on meie siiras tunnustus tema aastatepikkusele, väsimatule ja pühendunud tööle."

SA Eesti Terviserajad annab teist aastat järjest välja 25 000 euro suuruse elutööpreemia inimesele, kelle panus tervislike liikumisvõimaluste loomisse ja terviseradade arendamisse on olnud erakordselt silmapaistev. 2024. aasta elutööpreemia pälvis Jõulumäe keskuse looja ja pikaaegne juht Enn Tasalain.