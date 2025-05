Lätt ja Allsalu jagavad avapäeva järel kolmandat kohta

18 rada suutis esimese korraga kõige paremini läbida britt Rachel Turton, kes sai kirja tulemuse miinus kaheksa. Kahe viskega kaotab talle kohalik mängija Nikol Mikulaštik.

