Eestlased on profiturnee etapil Tšehhis kõrges mängus

18 rada suutis esimese korraga kõige paremini läbida britt Rachel Turton, kes sai kirja tulemuse miinus kaheksa. Kahe viskega kaotab talle kohalik mängija Nikol Mikulaštik.

Kristin Lätt with the CTP on hole 4! pic.twitter.com/IaqSKMuSLg — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) May 23, 2025

Kristin Lätt nearly hitting the basket with her approach on hole 15! pic.twitter.com/66uAy0fYbu — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) May 23, 2025

Kolme viske kaugusele liidrist jäävad Lätti kõrval ka teine eestlanna Kaidi Allsalu ja soomlanna Silva Saarinen.

Nelja viske kaugel liidrist on nelik, kuhu kolm eestlannat: Anneli Tõugjas-Männiste, Keiti Tätte ja Kristi Unt.

Hiljem järgnenud meeste võistlusel hõivas Mauri Villmann esimese ringi järel koos soomlase Nestori Tuhkaneniga koguni liidrikoha. Eestlane sai kirja 13 birdie't ja päeva tulemuseks 13 viset alla par'i. Kümne hulka kuulub eestlastest ka Roland Kaur, kes kaotab liidritele kolme viskega ja jagab kaheksandat kohta.

Mauri Villmann is off to a hot start with 4 birdies in the first 6 holes pic.twitter.com/PtssnrRgXt — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) May 23, 2025

Euroopas toimuval etapil puuduvad USA kettagolfimängijad. Võistlused kulmineeruvad pühapäeval.