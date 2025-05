Saudi Araabias vinge hooaja teinud Toney mahtus Inglismaa koosseisu

Aasta algusest Inglismaa juhendajaks saanud Tucheli koosseisus paistab silma 29-aastase Ivan Toney nimi, sest endine Brentfordi ründaja pole pärast mullust EM-i koondisega kordagi liitunud. Arvati, et Saudi Araabiasse siirdumise järel jääb Toney koondisekohata, aga inglane lõi Al-Ahli eest 43 mängus 29 väravat ja osutus Tucheli poolt valituks.

"Ta väärib meiega olemist ja olen selles veendunud, sest ta lõi oma tiimi eest sel hooajal üle 20 värava. Ta võitis Aasia Meistrite liiga näol suure tiitli ja andis sellesse suure panuse," ütles Tuchel.

Toney tegi oma koondisedebüüdi 2023. aasta kevadel, aga paar kuud hiljem määrati talle kihlveoreeglite rikkumise tõttu kaheksa kuu pikkune võistluskeeld. Pärast karistuse ärakandmist liitus Toney taas koondisega mullu EM-il, kus Inglismaa kaotas finaalis Hispaaniale.

Manchester City mängumees Phil Foden palus ise pahkluuvigastuse ning vaimse tervise nimel koondisest vabastust, aga muuseas jäid välja kaitsja Harry Maguire, Ben White, Marcus Rashford, Jarrod Bowen ja Marc Guehi. Ühtlasi ei ole Tucheli lõplikus koosseisus ühtegi Manchester Unitedi mängijat. Koondise kaptenina jätkab ikka ründaja Harry Kane, valikusse mahtus ka Jude Bellingham, kuid noormängija läheb pärast klubide MM-i õlavigastuse tõttu operatsioonile.

Inglismaa kohtub 7. juunil Barcelonas MM-valiksarja raames Andorraga, 10. juunil võõrustatakse maavõistlusmängus Senegali koondist. Inglismaa on MM-valiksarjas alistanud Albaania ja Läti ning hoiab K-grupis esikohta.

