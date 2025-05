Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

Kahevõistluse neljakordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister norralane Jörgen Graabak teatas, et lõppenud hooaeg jääb tema karjääri viimaseks.

34-aastane Graabak kaasati kuu alguses Norra kahevõistluse koondisesse, aga Graabak ütles juba siis, et kaalub karjääri lõpetamist. Reedel teatas kahevõistleja, et on otsustanud keskenduda kodustele kohustustele.

"Tegin selle otsuse, kui panin oma poja Johannese magama. Olen veetnud mitu ööd tema voodi kõrval ja sellele mõelnud," ütles Graabak NRK-le. "Tunnen end hästi, aga olen päris kurb. Mul on karjäärist nii palju häid mälestusi ja kogemusi."

Graabak on võitnud neli olümpiakulda ning tulnud kolmel korral kahevõistluse maailmameistriks, MK-sarjas teenis ta 2019-20 hooajal Jarl Magnus Riiberi järel teise koha.

"Ma tean väga hästi, mida tähendab olümpiamängude vorm. Olen mõelnud palju sellele, kas ma tahan selle töö ära teha, mida olümpiamängud nõuavad. Aga nüüd tulen treeningult koju ja peaksin puhkama minema, aga kolmeaastane tuleb ja kutsub mind mängima. Ma ei saa ju ära öelda," rääkis Graabak.