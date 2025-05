Martin Laas võidutses Hiinas teist päeva järjest

Martin Laas (Quick Pro Team) võitis Hiinas peetaval velotuuril Sanmenxi Along the Yellow River viienda etapi.

Laas (3:29.38) edestas 161-kilomeetrisel finaaletapil lätlast Kristians Belohvosciksit (Monzon-Incolor-Glub) ja Indoneesia ratturit Terry Yudha Kusumat (Jakarta Pro Cycling Team).

"Terve päeva oli sisuliselt küljetuul. Stardist minnes oli vastu- ja vastu-küljelt tuul, kuid see osa ringist oli enamasti puudega natuke kaetud, teine pool oli alla- ja alla-küljelt tuul, mis puhus väga tugevalt. Poole sõidu peal vajutasime ees koos Chengdu tiimiga grupi ribadeks ja saime kümne mehega eest ära," rääkis Laas.

"Õnneks oli mul Gleb (Karpenko – toim) ees abiks ja tänu sellele sain natuke rahulikumalt võtta end lõpu jaoks säästes. Teadsin, et olen neist kõige kiirem, aga kui terve päeva küljetuules rapsida, siis see väsitab ja sprinterlikud eeldused enam ei loe. Võtsin natuke rahulikumalt, et lõpus oleks asi kindlam," lisas ta.

Teistest eestlastest sai Karpenko (+0.51) kümnenda ja Mikk Bauer (Gusto-Superteam Cycling Team; +3.32) 16. koha.

Velotuuri üldarvestuses said kolmikvõidu Chengdu DYC Cycling Teami ratturid Petr Rikunov, Timofei Ivanov (+0.34) ja Andrei Stepanov (+0.37). Mikk Bauer (+18.35) sai kümnenda ja Martin Laas (+20.14) 11. koha.