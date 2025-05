Autoralli EMV hooaeg jätkub Soome teedel

23.-24. maini sõidetavale võistlusele registreerus 118 võistluspaari, kellest 40 võistlevad Eesti meistrivõistluste arvestuses.

"Eestlaste külastus tõi möödunud aastal Soome meistrivõistluste rallile väga värskendava lisa ja andis suurepärase võimaluse võrrelda erinevate sarjade sõitjate sooritustasemeid. Tuleb ausalt öelda, et naaberriigi sõitjad pakkusid meie Soome meistrivõistluste tippsõitjatele tugevat konkurentsi, mis kindlasti pakkus huvi nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele," sõnas ralli direktor Henrik Frank ralli eel.

"Pärast 2024. aasta rallit vaadati üle mõlema poole tagasiside ning leiti, et tahe jätkata on tugev nii siin Soomes kui ka Eestis. Eestlaste kogemus oli eelkõige väga positiivne võistlustrass ja kiiruskatsete erinevuse osas võrreldes kohalike teedega, aga ka korralduse osas üldiselt. Sellega oli ilmne, et kahe sarja koostöö jätkub ka 2025. aasta hooajal. Sel korral lisavad vürtsi nõukogudeaegsed GAZ-veokid ja Ladad. Nende sarjade kaasamine annab pealtvaatajatele kindlasti veelgi värvikamaid vaateid," lisas Frank.

Red Devil Länsirannikon Ralli stardirivi avavad Soome meistrivõistluste klassi SM1 teised mehed Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen (Toyota GR Yaris Rally2). Numbri all 8 saavad eestlastest esimesena rajale EMV2 klassis võistlevad Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta R5).

Numbrit 12 kannavad Ford Fiesta Rally3 auto, milles istuvad Soome meistrivõistluste SM2 klassi liidrid Patrick Enok - Silver Simm, keda ootab põhjanaabrite juures hooaja kolmas start ja esimene koduste meistrivõistluste arvestuses (klass EMV3). Möödunud aastal sõidetud Länsirannikon Rallil olid eestlased absoluutarvestuse neljandad ja EMV3 klassi võitjad.

"Neljapäeval saame ralli eel päris mitmekülgse testi teha, kus hommikul sõidame ringrajal ja päeva teises pooles kruusal. Kruusal pole veel sel aastal sõita saanud aga küll ta jälle meelde tuleb. Võrreldes eelmise aasta ralliga on tänavu veidi alla 30 km uut, ülejäänu peaks kattuma sellega, mis oli ka möödunud aastal. Eelmine aasta oli meil hea tulemus absoluut ja Eesti meistrivõistluste arvestuses ning loodame, et teeme hea tulemuse ka sel aastal," sõnas Enok Länsirannikon ralli eel.

EMV4 klassis saavad kahest starti tulevast võistluspaarist esimesena rajale Hugo Arendi - Kaimar Taal (Ford Fiesta Rally4). EMV5 klassis on hooaja kolmanda etapi stardis kuus võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale meistrivõistluste liidrid Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja EMV6 klassis on startijaid üheksa eesotsas punktitabeli liidrite Martynas Samsonas - Ervinas Snitkasega (BMW M3).

EMV7 klassi viie võistluspaari esimesed startijad on Soomes Joonas Palmisto - Jan Nõlvak (VW Golf II) ja EMV8 klassi ainsad võistlejad on Kerli Vilu - Henri Rump (Ford Fiesta R2). Nagu eelpool mainitud, siis on Soomes sel aastal stardis ka EMV Lada ja EMV GAZ klasside võistlejad, keda on Soomes starti tulemas vastavalt kolme ja viie võistluspaari jagu.

Esimene Lada, kus istumas Koit Repnau - Hannes Hannus (Lada VFTS) saab rajale numbri all 97 ja esimese veoauto numbriga 100 viivad rajale Heigo Ojasaar / Keir Järvsaar (GAZ 51).

Kokku ootab võistlejaid Soomes teedel kahe võistluspäeva jooksul ees seitse kiiruskatset ja 100,99 katsekilomeetrit. Avapäeva kaks kiiruskatset sõidetakse enamjaolt asfaldil. Hooaja kolmanda etapi avakatsele antakse start reedel 20.11.