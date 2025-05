Palavikus Zverev sai sünnilinnas lüüa

Eelmisel aastal Hamburgis finaali jõudnud ja seal tunamullu triumfeerinud Zverev alustas tänavust turniiri 6:1, 7:6 (5) võiduga ameeriklase Aleksandar Kovacevici (ATP 80.) üle.

Kolmapäeval läks turniiri esinumber vastamisi prantslase Alexandre Mülleriga (ATP 40.). Zverev kaotas esimese seti 3:6, kuid võitis järgmise 6:4. Otsustav kolmas sett sai lõpplahenduse tie-break'is, kus sakslane juhtis 4:2 ja 5:3, aga kaotas lõpuks 5:7.

Zverev kiitis kohtumise järel Müllerit, kes teenis oma senise karjääri suurima võidu, kuid lisas, et maadles mängule eelnenud ööl 39,4-kraadise palavikuga ja oksendas kokku 37 korda.

"Kõike seda arvesse võttes läks isegi hästi. Kui see turniir toimuks mujal kui Hamburgis, siis ma kindlasti ei oleks väljakule tulnud. Olin lõpuks kahe punkti kaugusel võidust, nii et mul on enda kaitseks palju öelda," sõnas Zverev.

Pühapäeval algavaks Prantsusmaa lahtiste põhiturniiriks on Zverev igal juhul valmis. "Esmalt saan terveks ja siis vaatan edasi, aga Prantsusmaa lahtiseid ei tohiks haigus mõjutada. Tahan seal jätkuvalt head tennist näidata ja palju matše võita."

28-aastane Zverev jõudis eelmisel aastal Prantsusmaa lahtistel finaali, ent alistus viiesetilise lahingu järel hispaanlasele Carlos Alcarazile.