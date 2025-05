Djokovic tegi endale ilusa sünnipäevakingi

Genfis teisena asetatud Djokovic alistas teises ringis tund ja 15 minutit kestnud kohtumises ungarlase Marton Fucsovicsi (ATP 134.) 6:2, 6:3.

Serblane võitis oma esimesel servil 80 protsenti punktidest, ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ning kasutas ise kuuest murdevõimalusest ära kolm. Tegemist oli tema esimese võiduga liivaväljakul pärast Pariisi olümpiamängude finaali.

"Väga hea tunne on viimaks liival võita. Me kõik teame kui keeruline on liival mängida – võrreldes teiste väljakukatetega peab alati arvestama, et tuleb üks põrge juurde, üks pallivahetus juurde," sõnas Djokovic matši järel. "Genfis oleme merepinnast kõrgemal kui enamik kohtades, mis aitab servimisel. Täna oli see minu tugevaim relv. See tegi mängu lihtsamaks, nii et olen rahul, et suutsin end heast küljest näidata. Loodetavasti jätkan samas vaimus."

Djokovic läheb veerandfinaalis vastamisi kaheksanda paigutusega itaallase Matteo Arnaldiga (ATP 39.), kes oli 6:3, 7:6 (3) üle Fucsovicsi kaasmaalasest Fabian Marozsanist (ATP 56.).

Genfis kõrgeima asetuse saanud, maailma neljas reket Taylor Fritz alistas 6:4, 7:6 (5) prantslase Quentin Halysi (ATP 50.) ning kohtub kaheksa parema seas kuuenda paigutusega poolaka Hubert Hurkacziga (ATP 31.).