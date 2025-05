Stars viskas avamängus Oilersi puuri litreid täis

Eelmisest üheksast omavahelisest kohtumisest suisa kaheksa võitnud Oilers asus teise kolmandiku lõpuks Ryan Nugent-Hopkinsi ja Evan Bouchardi väravatest 2:1 juhtima.

Viimane kolmandik kujunes aga Starsi jõudemonstratsiooniks, kui Miro Heiskanen, Mikael Granlund ja Matt Duchene viisid võõrustaja kuue minutiga 4:3 ette ning viimastel minutitel vormistasid lõppseisu Tyler Seguin ja Esa Lindell.

"Kunagi ei või kindel olla, millal otsustav murrang tuleb," ütles Starsi peatreener Pete DeBoer. "Mängu kulg võib hetkega muutuda ja see ongi koduväljakul mängimise eelis. Kui viskad ühe tagasi, siis saad kohe jõudu juurde ja sel hetkel hakkad mõtlema, et okei, oleme mängus tagasi. Ja siis algabki murrang."

Seeria teine kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva taas Dallases.

The @DallasStars became the first team in #StanleyCup Playoffs history to earn multiple wins in regulation after being down by two-plus goals in third period during a postseason.#NHLStats: https://t.co/QrpzOV4Y7g pic.twitter.com/3faExNMV22