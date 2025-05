Rannavollepaar Tiisaar-Korotkov rajab Lasnamäele oma halli

Lasnamäe taga, Tallinna piiri äärde rajatavas hallis saavad hakata treenima nii noored tulevikulootused kui ka kogenud mängijad ja harrastajad. Kahe väljakuga hall avatakse 1. oktoobril.

Tiisaar ja Korotkov usuvad, et oma pesa olemasolu aitab neil luua täpselt õige keskkonna arenguks ja samal ajal teha professionaalne rannavõrkpall teistele kättesaadavamaks.

"Olen profispordi teel pikalt olnud ja palju õppinud. Oma keskkonna loomine toetab süvenemist veelgi. Samal ajal tundub, et on õige aeg alustada ka järelkasvule oma õpitu jagamist," kirjeldas Tiisaar idee tagamaid. "Treener Indrek Varro juhendamisel jätkame meie endiselt täie auruga rannavõrkpalli tipu poole pürgimist. Oleme süvenenud, katsetanud, kirja pannud ja nüüd anname võimaluse ka teistel sellest osa saada."

"Enamik oma rannavolle karjäärist olen ennast ülal pidanud teisi treenides," märkis Korotkov. "Mul on hea meel, et nüüd Mardiga professionaalselt mängides ja suurepäraste sponsorite toel ma enam ei pea trenne andma, et toit suhu saada, kuid näen, et teiste juhendamise praktiseerimine on enese arengu oluline osa."

"Mardi ja Dima juhendamisega on meil kujunenud väga õige treeneri ja treenitavate suhe. Nemad tahavad areneda ja mina üritan neid sellel teel suunata. Niiviisi oleme pihta saanud väga olulistele alustaladele, mis on spordis saavutuste saamiseks olulised. Et praegu meil avanes selline võimalus luua oma hall, pidime sellest kinni haarama. Oleme kindlad, et saame siin teha mitu sammu edasi," lisas Varro.

Sügisel avab Luigel oma rannahalli ka rannaspordi klubi beach44. Seal hakkab olema kuus väljakut ning uues keskuses rõhutakse Puhh noorteklubi trennidele, harrastajate treeningutele, turniiridele ja üritustele.