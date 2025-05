Eesti naiste kriketikoondis võitis kümme korda Bulgaariat

17.-20. mail toimunud võistlused koosnesid kolmest T20 ja seitsmest T10 mängust. "Bulgaaria koondise tase on küll Eesti naiskonnaga sarnane, ent eestlannade tehniline ja strateegiline valmisolek jäi sel korral ülekaalukalt peale," kommenteeris Eesti Kriketi Liidu juhatuse liige Mart Tammoja.

Tema sõnul tõid eduka tulemuse hea koostöö võistkonna, kapteni ja uue treeneri vahel. "Talvel alustatud koostöö uue treeneriga ja hästi läbimõeldud ettevalmistus tõi juba hooaja avaturniiril tulemusi," lausus ta.

Eesti naiste kriketikoondist juhendab Anu Doddaballapur, kes on Saksamaalt pärit profimängija ja endine Saksamaa koondislane.

Turniiri parimateks mängijateks osutusid naiste koondise kapten Annemari Vessik ja vaid 18-aastane Victoria Frey.

Kriketis on mitmeid mänguformaate, mis erinevad peamiselt kestuse ja mängitavate pallide arvu poolest. Populaarsemaid neist on T20-formaat, kus mõlemale võistkonnale antakse võimalus mängida kuni 20 vooru ehk kokku 120 palli. Sellest lühem on T10-formaat, kus kumbki võistkond lööb kümne vooru jooksul kokku 60 palli.

Eesti Kriketi Liit on tegutsenud juba enam kui 20 aastat. Täna harrastab kriketit aktiivselt üle 300 mängija tosinas kriketiklubis üle Eesti. Viimase pooleteise aasta jooksul on Eesti meeste rahvuskoondis teinud märkimisväärse tõusu rahvusvahelises edetabelis, liikudes 95. kohalt 61. kohale, samuti hoiab kiireima saja jooksu maailmarekordit 27 punktiga Eesti koondislane Sahil Chauhan.