Viniciust mõnitanud pealtvaatajate osas langetati märgiline kohtuotsus

Tegemist oli riigis märgilise otsusega, sest kuigi pealtvaatajaid on ka varem karistatud, siis nüüd tehti seda esimest korda vihakuriteo paragrahvi alusel.

2022. aasta detsembris toimunud Valladolidi ja Reali vahelises kohtumises solvasid pealtvaatajad Vinicius Juniori rassistlike solvangutega ajal, mil viimane kõndis vahetusmeestepingile.

Valladolidi provintsikohus mõistis viiele isikule aastase tingimisi vanglakaristuse, mis läheb täitmisele, kui nad järgmise kolme aasta jooksul veel seadust rikuvad. Samuti said nad rahatrahve vahemikus 1080 kuni 1620 eurot ning keegi neist ei tohi kolme aasta jooksul jalgpallimänge külastada.

"See kohtuotsus on enneolematu verstapost võitluses rassismi vastu Hispaania spordis, kus seni olid kohtuotsused käsitlenud neid juhtumeid ebamoraalse käitumisena, kus rassism oli raskendav asjaolu," teatas Hispaania kõrgliiga.

"Asjaolu, et see otsus viitab selgesõnaliselt rassistlike solvangutega vihakuritegudele, kinnitab sõnumit, et sallimatusel pole jalgpallis kohta."

Vinicius Junior mõnitamise eest on Hispaanias ka varem jalgpallifänne karistatud. Mullu juunis mõisteti selles süüdi kolm Valencia poolehoidjat ja septembris üks pealtvaataja, kes oli sobimatult käitunud kahes Mallorca osalusel peetud mängus.