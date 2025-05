Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

27-aastase Riiberi vastutada saavad varustuse arendamine ja muu tehniline pool. "Me pidasime varakult läbirääkimisi ja jõudsime kiirelt arusaamale, et soovime seda koostööd," sõnas Riiber Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

"See on pidev protsess - varustus areneb kogu aeg ja ka reeglid muutuvad pidevalt," rääkis Riiber. "See on see koht, kus minu teadmised maksavad. Kuidas tuleb läheneda uutele reeglitele ja nendega hästi kohaneda."

Riiberi palkamise üle rõõmustas ka spordidirektor Ivar Stuan: "Ta suudab tõesti treenereid ja sportlasi edasi aidata ning varustust veel paremaks muuta."

Lisaks töötab Riiber poole kohaga ka Norra tippspordikeskuses Olympiatoppenis.

Riiber tuli karjääri jooksul viis korda MK-sarja üldvõitjaks ja teenis maailmameistrivõistlustelt 11 kulda, neist kuus individuaalselt. Viimasel hooajal segasid tema võistlemist terviseprobleemid.