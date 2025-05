Tottenhami peatreener finaalieelsel pressikonverentsil: ma ei ole kloun

Kolmapäevases finaalis, milleks reisib Bilbaosse üle 80 000 Inglismaa jalgpallifänni, juhtub Tottenhami jaoks üks kahest: kas lõpetatakse 17 aastat kestnud ootus tiitlivõidust või pannakse kaotusega punkt vaat et kõige kehvemale hooajale alates 1978. aastast (Tottenham on 38 punktiga 17. ehk viimasel liigasse jääval kohal).

Omapärase vastandlikkuse võttis oma artiklis ette ka Standardi ajakirjanik Dan Kilpatrick, kes kirjutas esmaspäeval, et Tottenhami peatreenerist Ange Postecogloust saab kolmapäeval kas kangelane või kloun.

Päev enne finaali San Mamese staadionil toimunud pressikonverentsil oli Postecoglou rääkides emotsionaalne. "Vaatamata homsele tulemusele ei ole ma kloun ja minust ei saa see kunagi. Olen väga pettunud, et sellist terminit kasutatakse inimese kohta, kes on 26 aasta jooksul töötanud - ilma kelleltki teeneid saamata - end üles, et viia oma klubi väljakule eurosarja finaalis," ütles austraallane.

"Minu vanemad jätsid oma laste pärast kõik maha ning hoian seda südames. Sündisin Kreekas, minu isa õpetas mulle, mis tähendab olla kreeklane. Kasvasin üles Austraalias, kus jalgpall ei ole peamiseks spordialaks. Austraalias ei vaata sa kellelegi alt üles, ükskõik kui suured ja tugevad nad poleks. Minu tulevik on kindel: mul on suurepärane perekond ja elu. Mul on Tottenhamis veel palju tööd teha," lisas Postecoglou.

Kui Tottenhami vastasel Manchester Unitedil pole olnud parem hooaeg - kõrgliigas on ManU 39 punktiga Tottenhami ees 16. kohal -, siis teisipäevased pressikonverentsid olid siiski väga erinevad. Unitedi peatreenerile Ruben Amorimile ja kaptenile Bruno Fernandesele esitatud küsimuste ajal oli õhkkond rõõmsameelsem ning kui Amorimile käidi välja, et tema töökoht pole finaali taustal ehk sama ohus kui Postecogloul, naeris Fernandes kõrvalt: "on ikka!" Selle peale vastas Amorim, et kapten Fernandes tahab tema tööd endale võtta, kuigi tal tuleb eelnevalt õppida, kuidas inimestega läbi saada.