Eestis tähistatakse esmakordselt ülemaailmset välijõusaalide päeva

Eestis on tänaseks enam kui 500 avalikku välijõusaali, mis paiknevad nii linnades kui ka maal. Näiteks Tallinnas asub neist vaid 53 ja enamik välijõusaale asub hoopis väiksemates omavalitsustes.

"Välijõusaalid on kõigile tasuta, ööpäevaringselt avatud ja neis treenimiseks ei ole vaja liikmekaarti ega varasemat kogemust. Ometi ei oska paljud inimesed neid kasutada – sageli lihtsalt seetõttu, et nad pole kunagi proovinud. Tegelikult on harjutused lihtsad ja sobivad igas vanuses inimestele," kommenteeris treener ja tervisespordi eestkõneleja Ott Kiivikas, kelle sõnul on eriti oluline teadvustada regulaarse jõutreeningu kasulikkust 40+ vanuserühmas, mil lihasmassi loomulik vähenemine võib hakata piirama igapäevast aktiivsust ja liikuvust.

Ülemaailmse välijõusaalide päeva eesmärk on kutsuda inimesi üles kasutama juba olemasolevaid võimalusi liikumiseks ning julgustada kohalikke omavalitsusi korraldama algajatele lühikoolitusi või juhendatud treeninguid. "Esimene kogemus on sageli otsustava tähtsusega – kui anda inimesele enesekindlus ja oskus alustada, jääb ta sageli treenima ka edaspidi," lisas Kiivikas.

Üle Eesti toimub sel päeval erinevaid kogukondlikke spordiüritusi. Välijõusaalide päeva avalöök anti Tallinnas Kristiines juba paar päeva varem, kui pikaaegne fitnessitreener Egle Eller-Nabi viis Räägu pargis huvilistele läbi näidistreeningu. 21. mail toimub erinevaid üritusi üle Eesti, teiste hulgas Tehvandil ja Käärikul, Kõrvekülas ja Maidlas, Kiisal ja Lüganusel ning veel mitmel pool väiksemates kogukondades.

Tallinnas toimub Pirita Majandusgümnaasiumis sportlik perepäev ning Mustamäel saab samal päeval kell 17 TalTechi majandusteaduskonna ees OMNIGYM mobiilses välijõulinnakus kaasa lüüa avalikus treeningus, kus harjutusi näitab ette Ott Kiivikas.