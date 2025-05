Tiitlikonkurentsis Napoli ja Inter jäid otsustavaks mänguks treenerist ilma

Pühapäevane Serie A eelviimane mänguvoor oli äärmiselt emotsionaalne ning kokku saadeti punase kaardiga ära koguni viis peatreenerit, teiste seas Napoli juhendaja Antonio Conte ja Interi loots Simone Inzaghi.

Inter oli oma mängus Lazio vastu viimastel minutitel 2:1 ees ning et Napoli oli samal ajal Parma vastu mängimas väravateta viiki, oleks see tulemus Milano meeskonna tabeli tippu tõstnud. Peakohtunik andis videokorduse vaatamise järel Laziole penalti, mille realiseeris Pedro; Inzaghi ja Rooma klubi peatreener Marco Baroni said vahetult enne seda sõnasõtta astumise eest punase ja pidid olukorda vaatama tribüünilt.

Üksteise peale karjusid ka Conte ja Parma loots Cristian Chivu ning ka nemad saadeti väljaku kõrvalt ära. "Inglismaa jalgpallis ei ole krampide ja teeseldud vigastuste tõttu nii palju mänguseisakuid, see vihastas mind ja seetõttu sain ka punase," rääkis endine Chelsea ja Tottenhami peatreener.

Napoli on 37 vooruga teeninud 79 punkti ja võõrustab viimases liigamängus 14. kohal olevat Cagliarit, ühe punkti vähem kogunud Inter sõidab külla kümnendal kohal olevale Comole. Inzaghi saab sel hooajal oma meeskonda ühe korra veel juhendada, kui Inter mängib mai viimasel päeval Münchenis Meistrite liiga finaalis PSG-ga.