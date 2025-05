Spordimuuseum laieneb sügisel Tallinnasse ning avab jalgpallimuuseumi

Jalgpallimuuseumi näol saab olema tegemist kaasahaarava muuseumiga otse Eesti jalgpalli südames A. Le Coq Arena staadionil asuval 170-ruutmeetrisel pinnal, mille rajamist toetab 135 000 euroga arenguprogramm "Muuseumide kiirendi". Lisaks käivitatakse spordimuuseumi kodulehel suur kogumisaktsioon, mille eesmärgiks on leida erakordseid ja seni veel nägemata esemeid ning ajaloolist spordivarustust. Väljavalitud esemed leiavad koha ka uues valmivas ekspositsioonis.

Spordimuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul saab muuseumi keskmes olema mängulisus ja meeskonnavaim. "Jalgpall on eestlaste südames ja meil on hea meel, et saame koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Sportlandiga tükikese Baltimaade suurimast spordimuuseumist tuua Tallinnasse, Baltimaade suurimale jalgpallistaadionile. Spordimuuseumile omaselt saab ka jalgpallimuuseumi keskkond olema elamuslik ja interaktiivne ning kutsub seetõttu uudistama pelgalt mitte ainult jalgpallifänne," lisab Randoja.

"Eesti jalgpalliloo kaardistamine ning väärikas ja kaasaegne esitlemine on väga oluline: ajalugu tuleb tunda ja see innustab uusi põlvkondi. Lisaks toob muuseumi avamine A. Le Coq Arenale veel rohkem tegevust, pakub lisaväärtust nii kodu- kui välismaisetele külastajatele. Varasem pikaajaline ja väga hea koostöö Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga on alus, millelt muuseumi rajamiseni jõudsime," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Spordimuuseum ja Eesti Jalgpalli Liit on varasemaltki teinud koostööd Eesti jalgpalliajaloo tutvustamisel. Näiteks avas spordimuuseum 2016. aastal suurejoonelise aastanäituse "Kuningas Jalgpall. Eesti jalgpalli lugu", kus anti ülevaade Eesti jalgpalli enam kui 100-aastasest ajaloost. Hiljem on koostöös kujundatud A. Le Coq Arenal fuajee ja VivatBet Tähtede klubi, eksponeeritud spordimuuseumis meeste Balti turniiri võitjakarikat, mitmete koondislaste särke, medaleid jpm. Lisaks sisaldab ühistegevus ka jalgpallikoondise märgiliste esemete talletamist muuseumi kogudes.

Sportlandi kaasasutaja ja Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige Are Altraja meenutas, et jalgpallimuuseumi idee sai kaudselt alguse üle kümne aasta tagasi Eesti Jalgpalli Liidu visioonikoosolekul spordimuuseumis. Mihkel Uibolehe eestvedamisel hakati seejärel aktiivselt koguma jalgpalliga seotud materjale ning 2018. aastaks said A. Le Coq Arena olulisemad ruumid nimetatud Eesti jalgpallilegendide järgi.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum Tartu peatänaval. Tegu on Euroopa ühe kaasaegsema spordimuuseumiga, kus saab panna end proovile erinevatel spordialadel ja seeläbi tutvuda Eesti spordi ajalooga. Lisaks on spordimuuseum nomineeritud Euroopa aasta muuseumiks 2024.