Rapla suurjooksul tulevad rajale ka Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov

"Pärast maratonihooaega olen alustanud võistlemisega lühematel jooksudistantsidel. Ettevalmistused Rapla võistluseks on kulgenud plaanipäraselt. Ootan põnevusega seda suurepärast võimalust võistelda Eesti ühel kiiremal 10 km võistlusel. Loodetavasti tuleb sellel aastal ka hea ilm, mis loob tingimused rekordite jooksuks," sõnas Tiidrek Nurme.

Leonid Latsepov lisas: "Ootan Rapla jooksu suure põnevusega. Enesetunne on hea ning treeningutel kiirus kasvab iga nädalaga. Usun, et olen 24. mail konkurentsivõimeline ning suudan teha tugeva pingutuse. Kutsun kõiki jooksuhuvilisi Raplasse – kas jooksma või kaasa elama. Tuleb üks vahva spordipäev."

Lisaks Nurmele ja Latsepovile pakuvad tugevat konkurentsi ka Karel Hussar, kes on sel kevadel näidanud head vormi, ning noor talent Morten Siht, kes andis ümber Viljandi järve jooksul Nurmele tõsise lahingu, kaotades vaid kuue sekundiga.

Rapla suurjooksul on igal osalejal võimalus leida endale sobiv distants. Toimuvad Harvikeri poolmaraton, Fenster Atla 10 km jooks, Höhle 5 km noortejooks, Rappeli 5 km rahvajooks ning rõõmsameelsed Balbiino lastejooksud, kuhu on oodata kuni 700 väikest osalejat.

Põhijooksude stardis ootavad korraldajad ligi 1000 osalejat.

"On suur rõõm näha, et Rapla jooksupäev on kasvanud sündmuseks, kus kohtuvad Eesti kiireimad jooksjad ja esmakordsed harrastajad," sõnas Suurjooksu peakorraldaja Donatas Narmont, kes on sündmust vedanud juba 13. aastat. "Meie eesmärk on pakkuda igale osalejale elamust – olgu selleks isiklik rekord, liikumisrõõm või jagatud emotsioon pere ja sõpradega. Rapla rada on kiire, korraldus sujuv ja meeleolu toetav – just see ongi meie edu saladus."

Eelregistreerimine kestab kuni 22. maini.