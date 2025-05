Urmo Sitsi määrati Euroopa liiga finaalturniiri vaatlejaks

Tegemist on Meistrite liiga järel meie kontinendi tugevuselt teise klubisarjaga, kus Hamburgi Barclay Arenal lähevad poolfinaalides vastamisi Saksamaa klubid MT Melsungen – SG Flensburg-Handewitt ning Saksamaa ja Prantsusmaa meeskonnad THW Kiel – Montpellier Handball.

Sitsi alustas mängija ja treenerina ning selle järel liikus edasi kohtunikutöö juurde, kus selle sajandi alguses saavutas ka Euroopa Käsipalliliidu ametliku kohtuniku taseme. Seejärel asus ta edasi delegaadi töö juurde ning selle kõrvalt on ta näiteks Eesti Käsipalliliidu distsiplinaarkomisjoni liige. Esimene mäng oli Sitsil EHF delegaadina 2012. aasta oktoobris Poolas.

Sitsil on juba aastatepikkune kogemus Euroopa tippkäsipalli finaalturniiride vaatlejana. Eelmisel hooajal usaldati temale naiste Meistrite liiga finaalturniir ning enne seda on ta ka delegeerinud sama võistlust, mis tuleval nädalavahetusel. "Eks neid valikuid tehakse ikka eelnevate esituste põhjal. Mulle on see juba kolmas kord sellise au osaliseks saada," sõnas Sitsi.

Euroopa liigat alustas sel hooajal 42 meeskonda, kellest 32 pääsesid alagrupifaasi. Esimesest osast sorteeriti välja veel 16 tiimi, kes hakkasid kaheksa veerandfinaalkoha pärast võitlema. Lõpuks pääsesid finaalturniirile suure ajalooga Saksamaa klubid THW Kiel ja SG Flensburg, kes on aastaid domineerinud ka Meistrite liigas. Kielil on lausa neli Meistrite liiga tiitlit, viimane aastast 2020 ning Flensburg suutis sarja võita 2014. aastal.

"Kui eelnevatel kordadel on minu roll olnud rohkem jälgida korralduslikku poolt, siis tuleval nädalavahetusel olen seal pigem toeks kohtunikele. Õnneks on ka turniirile määratud vilemehed tuttavad nimed ning oleme nendega varasemalt koostööd teinud," rääkis Sitsi. "Suurem ettevalmistus algab eelneval õhtul, kus koosoleku raames kõik vajalikud asjad läbi käime. Teeme väikese briifingu enne kohtumist ning siis juba kokkuvõtte matši järel."

Lisaks osaleb finaalturniiril viimastel aastatel suuri finantsilisi investeeringuid teinud Saksamaa klubi MT Melsungen, kelle seas pallib ka lätlasest hiiglane Dainis Kristopans. Viimasena üritab sakslaste pidu Hamburgis rikkuda Prantsusmaa klubi Montpellier, kes on samuti 2018. aastal võitnud Meistrite liiga.

Kindel on see, et Sitsit ootab finaalturniiril ees kaks mängu, kuid see, kes määratakse lisaks poolfinaalile kullamängule või pronksikohtumisse, selgub alles pärast esimesi kohtumisi. "See oleneb natukene olukorrast ning kuidas vaatlejatel nende mängud esimesel päeval lähevad. Pärast matše tehakse eraldi koosolekud, kus kõik toimunu veel kokku võetakse," selgitas endine tippkohtunik.