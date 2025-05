BBC ja Gary Linekeri teed lähevad ühismeedia postituse tõttu lahku

64-aastane Lineker on juba enam kui veerand sajandit vedanud populaarset jalgpallisaadet "Match of the Day" ja pidanuks niigi käimasoleva hooaja järel sellest ametist taanduma. Samas oli tema plaanides töö BBC-s seoses järgmise hooaja Inglismaa karikasarja ja 2026. aasta MM-finaalturniiriga.

Jalgpalli kõrval on karjääri jooksul nii punaseid kui ka kollaseid kaarte vältinud Lineker võtnud aastate jooksul sõna ka muudel teemadel ja sellega tekitanud kohati laialdast vastukaja. Nüüd sai otsustavaks sotsiaalmeediasse tehtud postitus sionismi teemadel ja selle juurde pandud roti piltmärk.

Seda võib ajalooliselt tõlgendada aga juutide suhtes solvavana ja sestap otsustas BBC koostöö katkestada. "Gary on oma viga tunnistanud. Sellest lähtuvalt oleme jõudnud kokkuleppele, et ta astub pärast seda hooaega saatejuhi kohalt tagasi," sõnas BBC peadirektr Tim Davie.

Linekeri sõnul polnud ta pahameele pälvinud seosest teadlik. "See oli tõeline viga ja möödapanek, aga ma oleksin pidanud olema hoolsam," tunnistas ta videos, millest teatas BBC-st lahkumisest. "Olen kogu oma elu seisnud vähemuste eest ja hoolinud humanitaarteemadest ning olen vastu igasugusele rassismile, sealhulgas loomulikult antisemitismile, mida ma igati jälestan."

Lineker teenis ajutise eetrikeelu ka 2023. aastal. Toona kritiseeris ta konservatiivide valitsuse immigratsioonipoliitikat ja võrdles seda Natsi-Saksamaa omaga. Pärast avalikku ja BBC organisatsioonisisest valusat reageeringut ennistati ta aga ametisse.

Lineker oli mängijana Inglismaal 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses täielik maailma tipp. 1986. aasta Ballon d'Ori valimistel jäi ta Igor Belanovi järel teiseks. Inglismaa koondises lõi ta 80 mänguga 48 väravat.