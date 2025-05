Talviku tuli Saksamaal kaheksandaks

MX Masters klassis oli teisel etapil sõitjaid taas nii palju, et tuli moodustada kaks kvalifikatsioonigruppi. Esimesse gruppi kuulusid meie sõitjatest Kaarel Tilk ja Meico Vettik. Vettik sõitis välja grupi kaheksanda ja Tilk üheksandana aja. Mõlemad tagasid sellega otse edasipääsu põhisõitudesse, vahendab Msport.ee.

Teises grupis tulid rajale Jörgen-Matthias Talviku ja Aleksei Vinogradov. Talviku sõitis välja kaheksanda ringiaja ning Vinogradov oli 23. ja tal tuli minna Last Chance sõitu. Las Chance sõidu algus oli Vinogradovil hea, kuid sõit jäi tal juba teisel ringil pooleli ja sellega oli nädalavahetus tema jaoks lõppenud.

Laupäeval peetud esimeses võistlussõidus tegi Talviku taas korraliku stardi ja tuli avaringilt viiendal kohal. Ta võttis kohe liidritele sappa ja sõidu esimese poolega tekkis jälitajate ees ka üsna turvaline vahe sisse. Sõidu teine pool läks aga raskemaks, ta hakkas aega kaotama ja selja tagant lähenes iga ringiga Max Nagl (Saksamaa), kes lõpuks ka möödus ja Talviku kuuendale kohale kukutas. Kehvema stardi teinud Meico Vettik liikus enamuse sõidust punktikohal ja lõpetas 15. kohal. Kaarel Tilk katkestas. Esikoha teenis Maximillian Spies (Saksamaa), teine oli Jakub Teresak (Tsehhi) ja kolmas Roan van de Moosdijk (Holland).

Teises sõidus Talviku sellist starti enam teha ei suutnud nagu avasõidus ja esimesel ringil oli ta grupi keskel. Sõidus liikus Talviku hästi ja suuri eksimusi sisse ei tulnud ning finišisse jõudis ta 11. kohal. Vettik tegi sarnase sõidu nagu avastardis ja lõpetas 16. kohal. Tilgal ebaõnnestus ka teine sõit ja tulemuseks 29. koht. Esikoha teenis van de Moosdijk, teine oli Noah Ludwig (Saksamaa) ja kolmas Marcel Stauffer (Austria).

Kolmanda sõidu algus oli Talvikul taas sarnane teise sõiduga. Esimeselt ringilt jõudis ta tagasi 13. kohal. Vahepeal langes ka 14. kohale, kuid finišisse jõudis Talviku 12. kohal. Stabiilselt sõitnud Vettik oli jälle 15. ja Tilk taas 29. Esikoha teenis Nagl, teine oli Ludwig ja kolmas Spies.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 34 punktiga kaheksandale kohale. Vettik teenis 17 punktiga 15. koha ja Tilk 33. koha. Etapivõit läks 62 punktiga Ludwigile, teine oli 59 punktiga Nagl ja kolmas 58 punktiga van de Moosdijk. Kahe etapi järel on Talviku 82 punktiga kuuendal kohal. Vettik asub 21 punktiga 18. kohal ja Tilk 12 punktiga 23. kohal. Liider on 131 punktiga Nagl, teine 116 punktiga Spies ja kolmas 112 punktiga van de Moosdijk.

MX2

MX2 klassis oli ajasõidus meie sõitjatest kõige kiirem Sebastian Leok, kes esimeses grupis sõitis välja viienda ringiaja. Samasse gruppi kuulunud Romeo Pikand oli 12. Teises grupis oli Joosep Pärn üheksas ja Richard Paat 15.

Esimeses sõidus tegi hea stardi Leok, kes pääses kaheksandale kohale. Kogu sõidu jooksul liikus Leok väga hästi ja tugevas konkurentsis suutis ta sõidus lõpetada neljandana. Poodiumikoht jäi vaid 0,9 sekundi kaugusele. Punkte teenisid ka teised meie sõitjad. Pärn lõpetas sõidu 16. ja Pikand 19. kohal. Paat katkestas kohe sõidu alguses. Sõiduvõit läks prantslasele Quentin Prugnieresile, teine oli taanlane Mads Fredsoe ja kolmas hollandlane Bradley Mesters.

Teises sõidus Leokil start enam välja ei tulnud ja esimesel ringil oli ta 16. Rajal oli ta aga taas hea ja mööda õnnestus sõita mitmest konkurendist ning finišisse jõudis Leok kümnendana. Väga hea sõidu tegi ka Pärn, kes liikus Leoki tuules samuti pidevalt ettepoole ja tõusis lõpuks 12. kohale. Hea stardi teinud Pikand lõpetas sõidu 16. kohal ja Paat 26. kohal. Esikoha võttis Fredsoe, teine oli Mesters ja kolmas Maxime Grau (Prantsusmaa).

Kolmandat sõitu alustas Leok kümnendana. Ettepoole tal sõidu jooksul seekord liikuda ei õnnestunud ja kahjuks jäi tal sõit 12. kohalt kolm ringi enne lõppu pooleli tehnilistel põhjustel. Kehvasti läks ka meie teistel sõitjatel ja keegi punktikohale ei jõudnudki. Paat lõpetas sõidu 22. kohal, Pikand 25. kohal ja Pärn 28. kohal. Võitis Grau, teine oli Prugnieres ja kolmas Fredsoe.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 29 punktiga 12. kohale. Pärn sai 14 punktiga 18. koha, Pikand seitsme punktiga 21. koha ja Paat 28. koha. Etapivõit läks 67 punktiga Fredsoele, teine oli 57 punktiga Grau ja kolmas 48 punktiga Mesters. Kahe etapi järel on Leok 71 punktiga seitsmendal kohal, Pärn 14 punktiga 26. kohal ja Pikand 7 punktiga 29. kohal. Sarja liider on 97 punktiga Prugnieres, teine on 96 punktiga Grau ja kolmas 86 punktiga Reichl.

125 cc

125cc klassis olid meie sõitjatest rajal Aston Allas ja Frankie Lvovs. Allas sõitis 45 võistleja hulgas välja 11. ringiaja. Lvovs pidi leppima viimase kohaga ning põhisõitudesse ei pääsenud.

Esimeses sidus Allase start ebaõnnestus täieliklut ja ta jäi teistest maha juba stardisirgel. Sõidus hakkas aga Aston hästi liikuma ja ta parandas iga ring positsiooni ning jõudis lõpuks 14. kohale. Esikoha teenis belglane Ian Ampoorter, teine oli lätlane Raivo Laicans ja kolmas sakslane Max Meyer.

Teine sõit ei alanud Allase jaoks sugugi paremini ja taas oli ta stardi järel viimaste seas. Sõidus tegi ta jälle võimsa tõusu ja finišisse jõudis Allas 13. kohal. Võitis sakslane Finn Lange, teine oli Oskar Romberg (Saksamaa) ja kolmas Laicans.

Kolmanda sõidu algus ebaõnnestus Allasel taas ja kahjuks seekord ei suutnud ta ka nii kõrgele ennast lõpuks enam tõsta. Viimase sõidu lõpetas ta 17. kohal. Võitis austerlane Ricardo Bauer, teine oli Moritz Ernecker (Austria) ja kolmas taas Laicans.

Etapi kokkuvõttes teenis Allas 19 punktiga 15. koha. Esikoht läks 62 punktiga Laicansile, teine oli 54 punktiga Ernecker ja kolmas 52 punktiga Ampoorter. Sarja kokkuvõttes hoiab Allas 31 punktiga 13. kohta. Liider on 90 punktiga Bauer, teisel kohal asub 88 punktiga Lange ja kolmandal kohal 88 punktiga Ampoorter.

Kolmas etapp sõidetakse 14.-15. juunil Dreetzi krossirajal ja siis on võistlemas taas ka 85cc klassi sõitjad.