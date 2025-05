Florida Panthers sai otsustavas mängus väga kindla võidu

Kuigi Florida oli avakolmandikul selgelt aktiivsem pool, jäi seis 0:0. Teisel kolmandikul viskasid külalised see-eest kolm väravat: skoori tegid Seth Jones, Anton Lundell ja Jonas Gadjovich.

Max Domi tabamus paar minutit pärast viimase perioodi algust kergitas Toronto publiku lootusi, kuid Eetu Luostarinen vastas vaid 47 sekundit hiljem ja mõni aeg hiljem viskas Sam Reinhart juba 5:1. Viimase värava lükkas tühja võrku Brad Marchand.

Florida väravasuul tõrjus Sergei Bobrovski 19 pealeviset 20-st.

Ühtlasi tähendab see, et mõlema konverentsi finaalide koosseisud on paigas. Idas läheb karikakaitsja Florida vastamisi Carolina Hurricanesiga, kes oli parem Washington Capitalsist neli-üks. Läänes mängivad teist hooaega järjest Dallas Stars ja Edmonton Oilers.