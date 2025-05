Tabasalu naiskond kerkis meistriliigas kolmandale tabelireale

Möödunud nädalalõpul peeti jalgpalli naiste meistriliigas kolm kohtumist, millest tabeliliider FC Flora korjas suurima võidu ja JK Tabasalu kerkis kolmandale kohale. Ainsa viigipunkti said Viimsi ja Kalev.

Vooru kindlaim võit kuulub tabeliliider Tallinna FC Florale, kes sai Tallinna FC Araratist jagu 7:1. Seejuures haaras naiskond neljaväravalise edu juba 19. minutiks, vahendab jalgpall.ee.

Väravaskoori avas Anželika Jotkina 9. minutil, tema tabamusele järgnesid Mari Liis Lillemäe, Liselle Paltsi ja Karola Purgatsi väravad. Minut enne poolaja lõppu lõi Ararati eest ühe tabamuse tagasi Veronika Asatryan. Teisel poolajal vormistas Jotkina kübaratriki ning kohtumise lõppvärava kirjutas 82. minutil enda nimele Liselle Palts.

Flora kindlustas kohta tabeli esireal veelgi – täisedu ja 21 punkti hoiavad naiskonna lähima jälitaja kaheksa silma kaugusel. Ararat, kes vooru eel paiknes kolmandal kohal, langes neljandaks. Ent kolmandal tabelireal paiknevad Tabasaluga on kogutud võrdselt 12 silma.

JK Tabasalu näitas Tartu JK Tammeka üle 3:1 paremust ning kerkis liigatabelis kahe koha võrra. Vaheajapausile mindi 1:1 viigiseisul. Punktilisa (kokku 12) kergitas Tabasalu viiendalt realt kolmandale. Lähim jälitatav on punkti kaugusel, lähimal jälitajal on kogutud samapalju punkte. Tammeka on liigatabelis kaheksandal ehk viimasel real.

Nädalavahetuse ainsa viigitulemuse mängisid välja Viimsi JK ja JK Tallinna Kalev, kes lahkusid väljakult tulemusega 2:2. Viimsi jätkab võistlemist tabeli teiselt positsioonilt, kuid naiskonna viigitulemus ning vastaste edu kergitas lähimaid jälitajaid lähemale. Kalev on tabelis kuuendal real.

Kuna Saku Sporting võistles nädalavahetusel Balti liigas, on nende seitsmenda vooru kohtumine FC Elva vastu lükatud 10. juunile.