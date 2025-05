Randalu teenis Drift Mastersi sarjas esimese etapivõidu: lõpp hea, kõik hea

"Lõpp hea, kõik hea," ütles Randalu. "Treeningpäeval ei sujunud sõit kõige paremini, ei kohanenud raja kujuga ja ei tekkinud enesekindlust. Tegime auto seadistuses enne kvalifikatsiooni mitmeid muudatusi ja sealt edasi läks võistlus ülesmäge kuni finaali võiduni välja."

Randalu mainis, et eriti hästi õnnestusid just jälitussõidud. "Kohtunikud tõid välja sõidu agressiivsuse ja kiiruse. Kõik sobis hästi kokku tõepoolest," ütles ta.

Kvalifikatsioonis teenis Randalu 87,5 punkti ja sai üheksanda koha. Võitis iirlane James Deane, kes sai sajast võimalikust punktist 93,5. Üks tasavägisemaid duelle oli Randalul iirlase Jack Shanahaniga poolfinaalis, kus läks võitja selgitamiseks tarvis kordussõitu. "Palju oli abi spotter'ist, kes juhtis mu tähelepanu mõnele puudusele eessõidus ja sain seda vastavalt korrigeerida," ütles Randalu.

Finaalis oli Randalu vastaseks 18-aastane Iisraeli sõitja Itay Sadeh, kes möödunud hooajal sai kokkuvõttes 19. koha. "Teadsin, et tal on olnud nii tugevamaid kui nõrgemaid esitusi. Tänu spotter Kaspari abile teadsin, mida oodata. Ta oli terve päeva sõite jälginud ja oskas kirjeldada Sadehi sõidu eripärasid, mida sain loomulikult arvesse võtta. Nii et drift on igal juhul tiimitöö," sõnas võitja.

Jaramas saavutasid eestlased lausa kaks pjedestaalikohta, Kevin Pesur lõpetas võistluse kolmanda kohaga. Pesur jäi poolfinaalis alla Sadehile, kuid alistas kolmanda koha sõidus Shanahani. Kvalifikatsioonis oli Pesur 87 punktiga 11. kohal.

Punktitabelit juhib Randalu 100 punktiga, Sadeh on 88 punktiga teine ja Pesur 76 punktiga kolmas. Riikidest on liider Eesti 176 punktiga, järgnevad Iirimaa 129 ja Iisrael 88 punktiga. Drift Mastersi järgmine etapp sõidetakse 6. ja 7. juunil Soomes Alahärmas.