Heina vastu penalti realiseerinud Alaves jääb Hispaania kõrgliigasse püsima

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein ja Valladolidi Real said Hispaania kõrgliigas järjekordse kaotuse, kui pidid koduväljakul tunnistama Alavesi 1:0 paremust.

Alaves alustas kohtumist hea hooga ning sundis Heina juba varakult tõrjeid tegema. Eesti puurilukk püsis kindel, aga 18. minutil tegi Cenk Özkacar aga tema karistusalas vea ning andis Alavesile penalti. Kike Garcia saatis palli kindlalt Heina selja taha ning viis Alavesi juhtima.

Valladolid ei sooritanud esimesel poolajal ühtegi pealelööki raamidesse ning peatreener Alvaro Rubio tegi poolajal kolm vahetust korraga, mis tõi võõrustaja mängu veidi hoogu juurde. Valladolid valdas teisel poolajal palli enam ning sai mitu head võimalust, aga ei suutnud realiseerida ning pidi hooaja eelviimases mängus leppima 0:1 kaotusega.

Alaves kindlustas võiduga ka järgmiseks hooajaks koha koduses kõrgliigas. Valladolid langeb see-eest esiliigasse ning on kogunud hooaja peale vaid 16 punkti. Pühapäevane kaotus oli neile LaLigas juba 11. järjest, viimati tunti võidurõõmu 11. jaanuaril.

Lisaks Valladolidile langeb kõrgliigas välja Las Palmas (32 p), Leganesel (37 p) on veel võimalus väljalangemistsoonist paista, aga Espanyol (39 p) on kahe punkti kaugusel.

Barcelona kindlustas eelmises mänguvoorus tiitli, aga sai eelviimases mänguvoorus Villarrealilt 2:3 kaotuse. Barcelonal on 85 punkti, kuid Madridi Real on enne viimast mängu nelja punkti kaugusel. Kõik Meistrite liiga kohad on kindlustanud, lisaks kahele eelmainitud klubile pääsevad järgmisel hooajal kõrgeimasse võistlussarja veel Madridi Atletico (73 p), Bilbao Athletic (70 p) ning Villarreal (67 p).

LaLiga hooaeg saab lõpu tuleval nädalavahetusel.