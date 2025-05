Oklahoma City tõukas Denveri kindla võiduga konkurentsist

Seeria viimane kohtumine toimus põhiturniiril kõige enam mänge võitnud Oklahoma City koduväljakul, kuid Nuggets tuli platsile heas hoos ning saavutas avaveerandil 11-punktilise edu. Thunder leidis sellele aga vastuse ning suutis valju kodupubliku toel kaotusseisust välja tulla.

Thunder läks siis valju kodupubliku toel seitse ja pool minutit enne teise veerandi lõppu juhtima ning enam eduseisu ei loovutanudki. Poolajapausiks juhtisid nad 14 punktiga ning edu ainult paisus: neljandal veerandil juhtis Thunder ühel hetkel lausa 43 punktiga. Lõpusireeni kõlades oli tablool võõrustaja kindel 125:93 (21:26, 39:20, 37:26, 28:21) paremus ning Thunder teenis edasipääsu läänekonverentsi finaali ehk kokkuvõttes poolfinaali.

Thunderi vedurit veda ei keegi muu kui Shai Gilgeous-Alexander, kes viskas väljakult 63,2-protsendilise täpsusega 35 punkti. Jalen Williams toibus kehvast kuuendast mängust ning panustas 24 punkti ja seitsme korvisööduga, Chet Holmgren tegi 13 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

"Ma olin ausalt öeldes päris närvis," ütles Thunderi liider Gilgeous-Alexander. "Lihtsalt see teadmine, mis täna kaalul oli. Kui sa ei tule oma parima mänguga, siis jääd koju. Aga see närvilisus andis ka motivatsiooni."

Nikola Jokic viskas 20 punkti, haaras üheksa lauda ja jagas seitse korvisöötu. Tema kõrval kerkis parimaks Christian Braun, kes lõpetas 19 silmaga, Jamal Murray viskas 13 punkti ning ükski teine Denveri mängija kahekohalise punktisummani ei jõudnudki. Märkimisväärse esituse tegi veel ääremängija Aaron Gordon, kes mängis kuuendas mängus saadud tagareie vigastuse tõttu sisuliselt ühe jala peal ning kogus kaheksa punkti ja 11 lauapalli.

Nüüd ootab Denveri klubi ees pikk suvi, kus tuleb leida Jokici kõrvale veel panustajaid, et serblane ei peaks üksi tugevas läänekonverentsis koormat kandma.

NBA-s on jäänud sõelale neli meeskonda: idakonverentsis selgitavad finalisti New York Knicks ja Indiana Pacers, läänes Oklahoma City Thunder ja Minnesota Timberwolves. Neist kolm pole kunagi NBA tiitlit võitnud, Knicks on võidutsenud kahel korral, aga viimane tiitel jääb aastasse 1973.