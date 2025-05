Karl Patrick Lauk võidutses Rootsi eliittaseme sõidul

130-kilomeetrisel ringide peal peetud võidusõidul oli sees nelja kilomeetri pikkune tõusuga kruusalõik, mida läbiti kümme korda. Lauk sõitis oma tiimist koos Aaron Ausiga peagrupilt eest teisel ringil.

"Saime minema hea grupiga, millega paar ringi hiljem liitus veel seitse ratturit," rääkis Lauk. "Kuna osad tiimid olid nii mitme mehega esindatud ja grupp läks nii suureks, siis läks koostöö kiirelt luhta ja hakati uuesti ründama. Ühe minekuga saime minema nii, et vajalikud tiimid olid sees."

Kui esmalt pääseti peagrupilt eest kuuekesi, siis eelviimaseks ringiks jäädi juba neljakesi. "Viimasele tõusule tulime koos," jätkas Lauk. Kuna mul selg vastikult piinas, siis ma ei olnud kõige enesekindlam, aga proovisin seda kontrolli all hoida ja aru anda, et jalg on ju hea. Viimast tõusu kontrollisin endale sobiva tempoga lootes, et ei rünnata, aga ikka pandi ja sain krambid. Hoomasin selle kuidagi ära ja lõpuks jäi asi finiši peale. Kuna lõpuspurti tuli teha istudes, siis see päästis ja krambid enam tagasi ei tulnud. See tähendas, et suutsin võidu kindlalt ära vormistada."

Teise koha pälvis taanlane Christian Gorm (CeramicSpeed Herning CK Elite) ja kolmanda rootslane Hjalmar Klyver (Lucky Sport Cycling Team). Aus finišeeris kaheksandana.