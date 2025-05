Alcaraz näitas Sinnerile koha kätte

Sinneril oli esimeses setis kaks murdevõimalust ja Alcarazil üks, kuid kumbki ei suutnud neid punktiks lüüa. Lõppmängus haaras Alcaraz 3:0 algedu, mida enam käest ei andnud ja võitis lõpuks 7:5. Teine sett kujunes ootamatult ühepoolseks, kui Alcaraz murdis Sinneri kaks esimest pallingut ning jäi peale 6:1.

Tegemist oli Alcarazi jaoks hooaja teise ja karjääri seitsmenda Masters-taseme turniirivõiduga. Aprilli keskel võidutses hispaanlane Monte Carlo Mastersil. Ühtlasi pani Alcaraz punkti Sinneri 26 matši pikkuseks veninud võiduseeriale. Viimati kaotas Sinner mullu oktoobris, kusjuures ka siis oli vastaseks Alcaraz.

"Esimene asi, mida tahan öelda on see, et olen väga õnnelik, et Jannik on tagasi talle omasel hämmastaval tasemel. Kindlasti ei olnud lihtne pärast kolme kuu pikkust pausi võistlustulle naasta ja kohe Mastersil finaali jõuda. See on hullumeelne saavutus, nii et pean teda kindlasti õnnitlema," ütles Alcaraz matši järel.

Mõlemad mehed hakkavad nüüd valmistuma Prantsusmaa lahtisteks, mille põhiturniir algab 25. mail. Alcaraz tuli seal mullu võitjaks, kui sai viiesetilises finaalis jagu sakslasest Alexander Zverevist.