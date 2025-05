Jamie Vardy jättis Leicesteriga stiilselt hüvasti

Üheksa aastat tagasi Leicesteri muinasjutulises tiitlivõidus kandvat rolli mänginud Vardy teatas aprillikuus, et tänavune hooaeg jääb tema viimaseks klubi hingekirjas.

Kuigi Inglismaa kõrgliigas peetakse viimase vooru kohtumised järgmisel nädalavahetusel, siis Vardy soovis, et ta saaks Leicesteri särki viimast korda kanda kodupubliku ees.

Pühapäeval võõrustas Leicester hooaja viimases kodumängus Ipswich Towni ning võitis kohtumise Vardy ja Kasey McAteeri väravatest 2:0. Seejuures oli 38-aastase Vardy jaoks tegemist 500. kohtumisega ja 200. väravaga Leicesteri eest. Vanameister sai viimases mängus rassida 80 minutit ning lahkus siis publiku ovatsioonide saatel väljakult.

Kohtumist olid tulnud vaatama mitmed ründeässa kunagised tiimikaaslased 2016. aastal meistritiitli võitnud meeskonnast ning ka klubi endine juhendaja Nigel Pearson, kes palkas Vardy, kui ta mängis veel Inglismaa tugevuselt viiendas liigas.

Võidust hoolimata kukub Leicester järgmiseks hooajaks esiliigasse. Sama saatus ootab ka Ipswichi ja Southamptonit.

Teised tulemused:

Everton - Southampton 2:0

West Ham - Nottingham Forest 1:2

Brentford - Fulham 2:3

Arsenal - Newcastle 1:0

Arsenal's win over Newcastle secures Champions League football for the Gunners next season! #ARSNEW pic.twitter.com/Wlttr0z6KV